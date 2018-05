Konzert in der Markuskirche Sögel MEC öffnen

Auf ein Konzert in der Markuskirche Sögel am 19. Mai freuen sich Pastor Matthias Voss und FSJ-lerin Nadine Wollberg. Foto: Ingrid Cloppenburg

Sögel. Plattdeutsche Lieder, Friesenfolk und Globalfolk präsentieren die Bands „Laway“ und „La Kejoca“ in einem gemeinsamen Konzertprojekt am Samstag, 19. Mai 2018, um 10.30 Uhr in der Markuskirche Sögel.