Spahnharrenstätte. Am frühen Donnerstagmorgen ist die Freiwillige Feuerwehr Spahnharrenstätte zu einem angeblichen Waldbrand im „Veen“ alarmiert worden. Dieser Waldbrand entpuppte sich als Scheunenbrand.

Wie der Sprecher der Feuerwehr Spahnharrenstätte, Achim Will, auf Anfrage mitteilte, wurde die Wehr um 3.20 Uhr alarmiert. Beim Eintreffen am Einsatzort stellten die Kräfte fest, dass eine landwirtschaftliche Scheune zur Größe von 10 mal 15 Meter in Flammen stand. Die mit zwei Fahrzeugen angerückten 20 Feuerwehrleuten brachten das Feuer schnell unter Kontrolle. Da ein Überflurhydrant nur 200 Meter vom Brandort entfernt war, stand genügend Löschwasser zur Verfügung.

In dem Gebäude wurden ein Anhänger und Holzvorräte und angrenzendes Buschwerk ein Raub der Flammen. „Zum Glück war es im Umfeld noch nicht so trocken, sonst wäre es wegen der Nähe zum Wald anders ausgegangen“, sagte Will. Sicherheitshalber suchten die Polizei und Feuerwehr mit Hilfe der Wärmebildkamera in der Dunkelheit das Umfeld nach Personen ab – ohne Ergebnis.

Die Feuerwehr Spahnharrenstätte konnte nach zweistündigem Einsatz wieder einrücken. Nach Angaben der Polizei Sögel laufen die Ermittlungen zur Brandursache. Die Schadenshöhe wurde ebenfalls noch nicht eingeschätzt.