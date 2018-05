Fachmarktzentrum samt Edeka-Neubau in Sögel rückt näher MEC öffnen

An gleicher Stelle des bisherigen Edeka-Marktes an der Sigiltrastraße soll ein Fachmarktzentrum mit Lebensmittel- und Elektrofachmarkt entstehen. Foto: Gerd Schade

Sögel. Nachdem es in den vergangenen Monaten etwas ruhiger um das von einer Sögeler Investorengruppe geplante Fachmarktzentrum an der Sigiltrastraße geworden ist, kommt jetzt wieder Bewegung die Angelegenheit, die im letzten Jahr für Wirbel in der Hümmlinggemeinde gesorgt hat.