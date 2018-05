Sögel. Ein halbes Jahr ist es mittlerweile her, dass nacheinander der Landkreis, das niedersächsische Innenministerium und der Sögeler Gemeinderat ein Mitwirkungsverbot der Ratsherren Anno Immenga und Frank Klaß (beide SPD-Fraktion) in der Diskussion um ein geplantes Fachmarktzentrum festgestellt haben. Von dem von den beiden angekündigten Gang vor das Verwaltungsgericht sind bislang keine Taten gefolgt.

„Außer öffentlichen Ankündigungen von Anno Immenga und Frank Klaß seit November 2017, sich gegen den vom Landkreis und Innenministerium festgestellten Verstoß gegen das Mitwirkungsverbot beim Verwaltungsgericht zur Wehr zu setzen, haben wir bisher nichts gehört“, teilt Sögels Gemeindedirektor Günter Wigbers auf Anfrage mit. Bereits mehrfach wurde in diesem Jahr auch im Sögeler Gemeinderat die Frage gestellt, wie es um das angekündigte Klageverfahren stehe. So sprach CDU-Fraktionsvorsitzender Adolf Jelges während der Sitzung Anfang März von einer „unerquicklichen Situation“.

„Werden in den nächsten Wochen aktiv“

Auf Nachfrage kündigt Immenga an, an dem angekündigten Gang vor das Verwaltungsgericht festhalten zu wollen. „Frank Klaß und ich würden die beabsichtigte Klage am Verwaltungsgericht unabhängig vom Fachmarktzentrum sehen wollen. Hier werden wir in den nächsten Wochen aktiv.“

Als Mitglieder einer Investorengruppe, die an der Sigiltrastraße ein Fachmarktzentrum errichten will, wird den beiden Ratsherren ein Interessenskonflikt vorgeworfen. So soll Immenga in einem Arbeitskreis als Ratsherr und zugleich als Investor an Grundstücksverhandlungen teilgenommen haben.

