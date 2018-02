Saisonstart im Museum Schloss Clemenswerth in Sögel MEC öffnen

Am Donnerstag, 1. März 2018, beginnt im Museum Schloss Clemenswerth in Sögel die Saison 2018. Foto:

Sögel. Das Emslandmuseum Schloss Clemenswerth in Sögel startet am Donnerstag, 1. März 2018, offiziell in die Saison. Dazu hat das Museum einen Überblick über die wichtigsten Veranstaltungen und Ausstellungen im Laufe des Jahres veröffentlicht.