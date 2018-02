Im April letzten Jahres ist der Inhalt einer Mülltonne vor der Turnhalle in Spahnharrenstätte in Brand geraten. Obwohl die Sanierung bereits seit Monaten abgeschlossen ist, gibt es noch immer Probleme mit der Bodenbeschaffenheit in der Halle. Foto: Achim Will/Feuerwehr

Spahnharrenstätte. Auch knapp ein Jahr nach dem Brand an der Turnhalle in Spahnharrenstätte ist an eine reguläre Nutzung des Gebäudes nicht zu denken. Erneut hat jetzt die Gemeinde die Turnhalle für eine Nutzung gesperrt.