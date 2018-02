Auch im Bereich des Brinks sollen in Spahnharrenstätte Bäume als Kompensationsleistung für den Windpark gepflanzt werden. Foto/Archiv: Christian Belling

Spahnharrenstätte. In der Gemeinde Spahnharrenstätte werden weitere 140 Bäume gepflanzt. Mehrheitlich stimmte der Rat in seiner jüngsten Sitzung für die Bereitstellung von Flächen, auf der die Firma Windstrom als Betreiber des Windparks am Theikenmeer die entsprechenden Kompensationsleistungen zu erbringen hat.