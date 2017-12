Baugebiet in Merzen Schnelles Internet – nicht nur für Plaggenschale

Merzen. Doppelte frohe Kunde im Merzener Gemeinderat: Die Erschließung des Baugebietes Kemme soll im Frühjahr kommenden Jahres richtig losgehen. Zumindest im Merzener Ortsteils Plaggenschale dürfte schnelles Internet kein Traum bleiben.

In seinem Bürgermeisterbericht verwies Gregor Schröder vor dem Merzener Gemeinderat darauf, dass die Erschließung des Baugebietes Kemme etwas gestockt habe, da seitens des Wasserverbandes und des Planungsbüros Tovar keine abschließenden Planungen vorlagen. Nunmehr komme das Vorhaben aber gut voran. Gut 35 Bauplätze seien in dem Gebiet noch zu vergeben. Kämmerer Andreas Lanwert hat für den Haushalt 2018 bereits 200000 Euro für die Erschließung des zweiten Bauabschnittes eingeplant.

Zur Kasse bitten

Zur Kasse gebeten wird die Gemeinde Merzen im kommenden Jahr auch als Folge einer Vereinbarung mit dem Landkreis Osnabrück, dessen Abänderung in einem Punkt der Rat der Gemeinde einstimmig absegnete. In Sachen Breitband und schnelles Internet können die Bürger im Merzener Außenbereich bisher nur träumen. Das möchte die Gemeinde zusammen mit dem Landkreis Osnabrück ändern und wird von daher für 2018 einen entsprechenden Investitionskostenzuschuss an den Landkreis Osnabrück, sprich die landkreiseigene Infrastrukturgesellschaft Telkos zahlen.

Glasfaseranschlüsse

Bis 2019 will die Telkos, so der Bürgermeister, unterversorgte Kabelverzweiger ausbauen und zum Teil Gebiete mit Glasfaserdirektanschlüssen ausstatten.

Da im Bereich Merzen alle Kabelverzweiger bereits ausgebaut sind, wird dort verstärkt auf Glasfasertechnik gesetzt. „Die Plaggenschaler sind die großen Nutznießer“, erklärte Schröder, dass die Telkos gemeinsam mit Innogy TelNet als Partner für den Betrieb und die Wartung des neuen Breitbandes in Plaggenschale mit dem Glasfaserkabel anfangen möchte und dabei von den verlegten Leerrohren von Innogy profitiere. „Wir müssen am Ball bleiben“, war dem Bürgermeister bewusst, dass zum Beispiel auchdie Bürger in Ost- und Westeroden auf schnelles Internet hoffen.