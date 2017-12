Vier Straßen – Ein Gebiet Kosten für Neuenkirchener Baugebiet stehen fest

Neuenkirchen. Alle Straßen im Wohnbaugebiet „Fürstenauer Damm“ können zu einem Abrechnungsgebiet zusammengefasst werden. Die Kosten für die Erschließung liegen bei 1,42 Millionen Euro.

Der Rat der Gemeinde Neuenkirchen hat einstimmig beschlossen, die Ersterschließung einschließlich Endausbau für Schwester-Maximilia-Straße, Pfarrer-Bartels-Straße und Dechant-Starp-Straße sowie Fürstenauer Damm als eine Erschließungseinheit abzurechnen.

Einheitlicher Erschließungsbeitrage

Fachbereichsleiter Reinhold Ricke hatte im Rat zuvor eingehend erläutert, dass die rechtlichen Rahmenbedingungen für die Bildung einer Erschließungseinheit vorlägen. Somit könne man einen einheitlichen Erschließungsbeitrag pro Quadratmeter Grundstücksfläche bekommen. Im Übrigen würden die an mehreren Straßen angrenzenden Grundstücke nicht übermäßig belastet, da die Eckgrundstücksregelung wegfalle. Rechtlich sei diese Vorgehensweise möglich, weil der Fürstenauer Damm als Haupterschließungsstraße zu betrachten sei, von dem die anderen Straßen abhängig seien. Auch werden die Anlieger des Fürstenauer Damms durch eine gemeinsame Erhebung des Erschließungsbeitrages nicht mehr belastet.

Wasserverband stellt 180.000 Euro in Rechnung

Die Höhe des Erschließungsbeitrags werde aus dem Verhältnis der Beitragsflächen zu den Ausbaukosten berechnet. Einen Teil der Kosten stellt der Wasserverband Bersenbrück der Gemeinde für die Regenwasserkanalisation und das Regenrückhaltebecken in Rechnung. Das Regenrückhaltebecken sei für die Aufnahme des Oberflächenwassers wichtig, insbesondere bei Starkregenereignissen. Im Übrigen würde auch das Regenwasser aus dem Gewerbegebiet „Erweiterung Uhlenbrock“ sowie aus den Altbausiedlungen dort ankommen. Die Bauwilligen aus dem neuen Baugebiet „Fürstenauer Damm“ würden jedoch nur für die Kosten herangezogen, die unmittelbar mit diesem Baugebiet entstünden, versicherte Ricke einem anwesenden Bauwilligen auf Anfrage. In Summe werde der Wasserverband Bersenbrück der Gemeinde im Jahr 2018 einen Baukostenzuschuss von rund 180.000 Euro in Rechnung stellen.

Endgültiger Ausbau

Diesen Betrag hat das Bauamt bei der Ermittlung des Erschließungsbeitrages mit eingerechnet. Außerdem wurden die Kosten für den Grunderwerb der Straßenflächen im neuen Baugebiet sowie die anfallenden Nebenkosten für Ingenieurleistungen berücksichtigt. Bei der Ersterschließung werde anders als früher nicht nur Schotteruntergrund eingebaut, sondern gleich eine Tragdeckschicht erstellt. Neben den Herstellungskosten für die Ersterschließung, die im Frühjahr 2018 beginnen dürfte, wurden auch die Kosten für den endgültigen Ausbau ermittelt. Darin enthalten sind auch die Aufwendungen für Straßenbeleuchtung, Grünflächenrandbepflanzung, Straßenbeete und Kosten für das Teilstück des Fürstenauer Damms (Einmündung Obstgarten bis Kolpingstraße), da dieser beitragsrechtlich noch nicht als „endausgebaut“ betrachtet werden kann. Die Gesamtkosten für die Erschließung des Baugebietes belaufen sich auf insgesamt 1428865 Euro. Hiervon sind gemäß Baugesetzbuch 90 Prozent auf die Anlieger umzulegen.

Gute Erfahrungen mit Abrechnung gemacht

„Der Erschließungsbeitrag pro Quadratmeter Grundstücksfläche beträgt hiernach 25,40 Euro“, teilte Fachbereichsleiter Reinhold Ricke in der Ratssitzung das Ergebnis der Berechnungen mit. Dies sei ein relativ günstiger Erschließungsbeitrag. Der Beitrag werde nicht durch Beitragsbescheide erhoben, sondern im Zusammenhang mit der Ablösung mit dem Erbbaurechtsvertrag. Der endgültige Erschließungsbeitrag würde sozusagen damit abgegolten. Dadurch bestehe Planungssicherheit für die Bauinteressenten, denn für Dreiviertel der Grundstücke gebe es konkrete Bewerber. Die Gemeinde habe mit dieser Abrechnungspraxis in den vergangenen Jahren im Baugebiet „Wiesengrund“ sehr gute Erfahrungen gemacht, sagte Ricke in der Ratssitzung.