Auftritt an Heiligabend um 15 Uhr Merzener Kinder haben fleißig geprobt für Krippenspiel

Für das Krippenspiel haben die „Schubidus“ („Schulkind bist du“) der Kindertagesstätte St. Lambertus in den vergangenen Wochen fleißig geübt. Um 15 Uhr schlägt an Heiligabend für die Kinder ihre große Stunde. Foto: Josef Pohl

Merzen. Bei der Generalprobe in der Pfarrkirche St. Lambertus in Merzen klappte alles, wie in den Wochen zuvor eingeübt. Jetzt hoffen die Schubidu-Kinder der Merzener Tagesstätte, dass auch an Heiligabend um 15 Uhr beim Krippenspiel alles glatt verläuft.