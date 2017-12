Gemeinschaftshaus ein „Juwel“ Merzener Gemeinschaftshaus ist ein voller Erfolg

Die Möbel für den Gemeindesaal im Gemeinschaftshaus St. Franziskus sind mittlerweile auch eingetroffen. Foto: Christian Geers

Merzen. Was für ein „Juwel“ die Merzener sich mit ihrem Gemeinschaftshaus geschaffen hätten, dass werde die Gemeinde wohl erst in den kommenden Jahren richtig merken, meinte Samtgemeindebürgermeisterin Hildegard Schwertmann-Nicolay in der Weihnachtssitzung des Merzener Rates.