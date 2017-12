Kindergarten gestaltete Abend Auftakt für lebendigen Adventskalender in Voltlage

Zum symbolischen Öffnen der ersten Tür des Adventskalenders hatten alle Kinder je einen Tannenzweig auf den Kerzentisch gelegt und gemeinsam die erste Kerze im Advent angezündet. Foto: Martin Heimbrock

Voltlage. In der Hektik des Alltags gemeinsam innehalten und sich auf Weihnachten einstimmen – das ist das Ziel, welches mit dem lebendigen Adventskalender erreicht werden soll, der während der diesjährigen Weihnachtszeit in der Kirchengemeinde in Voltlage erstmalig angeboten wird.