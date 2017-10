Letzte Folge der Sat1-Show „House Rules“: Keine 50.000 Euro für Merzener Paar

Merzen. Gemeinsam mit zwei anderen Paaren stehen Stefanie und Jens Tennigkeit aus Merzen im Finale der Sat1-Show „House Rules“. In der letzten Sendung müssen sie jeweils den Garten der Konkurrenten verschönern. Die Tennigkeits belegen am Ende den dritten Platz.

Für das Gewinnerpaar der Show gab es 50.000 Euro. Das Preisgeld konnten die Merzener nicht mit nach Hause nehmen. Dafür haben sie nach sechs Folgen nicht nur ein komplett renoviertes Haus, sondern auch noch einen auf Vordermann gebrachten Garten. Los ging es damit, dass drei bis dahin unbekannte Paare den Reiterhof der Familie Tennigkeit in Merzen stürmten und dort jeweils ein Zimmer renovierten. Jens und Stefanie durften zwar Wünsche äußern, mussten sich aber letztendlich auf den Geschmack ihrer Konkurrenten verlassen und bekamen das Werk erst nach der Vollendung zu sehen. Neben zwei Experten durften auch die Hausbesitzer Punkte für die Renovierungsarbeiten vergeben.

Es geht um 50.000 Euro

Nachdem der Merzener Hof generalüberholt wurde, zog das Sat1-Team weiter zum nächsten Paar. Hier verfuhren sie nach dem gleichen Prinzip, bis die vier Häuser der Teilnehmer alle einen neuen Anstrich bekommen haben. Erst in der vorletzten Folge ging es dann nicht mehr um die Renovierung des eigenen Hauses, sondern vor allem um den Gewinn der 50.000 Euro. Das Paar mit den wenigsten Punkten musste zu diesem Zeitpunkt die Sendung verlassen und durfte nicht ins Finale einziehen.

Statt in renovierungsbedürftigen Zimmer standen die übrigen drei Paare während der Finalshow nun in einem Fernsehstudio. Rückblenden zeigten ihre Entwicklung während der letzten Woche und schließlich den letzten Wettkampf bei dem sie die Chance hatten Punkte zu erzielen. Die Aufgabe: Nicht die Häuser galt es in dieser Woche zu verschönern, jetzt waren die Gärten an der Reihe. Jens und Stefanie Tennigkeit machten sich an der Grünfläche des Ehepaars Willich zu schaffen. Auf einer weiß-grauen Außenmauer malten sie den Sonnenaufgang, ansonsten entschieden sie sich für das Thema Strand. Doch die Sandfläche kam weder bei den Konkurrenten noch den Experten besonders gut an und die Tennigkeits konnten nicht wirklich punkten. Mit ihrer Leistung kamen sie nach der Endauswertung lediglich auf dem dritten Platz.

Merzener freuen sich über neuen Garten

Den Sieg holte sich die Familie Stühler. Sie waren es auch, die den Garten der Merzener in Angriff nahmen. Mit Rollrasen und vielen Blumen verschönerten sie die ungepflegte Grünfläche. Für die Kinder gab es ein neues, im Boden eingelassenes Trampolin und ein Klettergerüst. Obwohl die Merzener die Show nicht gewannen, zeigen sie sich dennoch sichtlich begeistert über ihren neuen Garten.