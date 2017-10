Gartenhaus in Merzen gerät in Brand MEC öffnen

Ein Gartenhaus in Merzen ist am frühen Donnerstagmorgen in Brand geraten. Die Feuerwehr konnte das Feuer mittlerweile löschen. Foto: Kempe

Merzen. Ein Gartenhaus in Merzen ist am frühen Donnerstagmorgen in Brand geraten. Die Feuerwehr konnte das Feuer mittlerweile löschen.

Um 3.45 Uhr wurde die freiwillige Feuerwehr zu dem Einsatz gerufen. Der Dachstuhl eines Gartenhauses war in Brand geraten. Die Brandursache ist noch unklar. Die Feuerwehr konnte das Feuer schnell löschen. Nach Angaben der Polizei wurde niemand verletzt.