500 Euro Belohnung ausgesetzt Unbekannte zerstören Figuren in Neuenkirchen

Neuenkirchen. Zwei Fälle von Vandalismus versucht die Polizei in Neuenkirchen aufzuklären. Beide ereigneten sich in der Nacht zum vergangenen Sonntag. Der Schaden: mindestens 2000 Euro.

Das ältere Ehepaar auf dem Von-Galen-Platz in Neuenkirchen, nur wenige Schritte vom Kaffeeladen von Ulrich Schmidt entfernt, ist ein Hingucker, ein Blickfang. Genauer gesagt, die beiden Figuren aus Beton waren es bis zum vergangenen Wochenende. Irgendwann in der Nacht zu Sonntag haben unbekannte Täter den beiden auf einer Bank sitzenden Skulpturen – die ein Buch haltende Oma und einen seine Hände auf einen Handstock stützenden Opa – derart malträtiert, dass ihr Zustand nur noch mit einem Wort zu beschreiben ist: Totalschaden. Sie rissen das Figurenpaar von der Bank, schleuderten sie regelrecht auf das Pflaster, wie die tiefen Risse in den Figuren vermuten lassen. Der Schaden ist beträchtlich, ihr Besitzer Ulrich Schmidt beziffert ihn auf 2000 Euro. „Eine Reparatur wird nicht mehr gehen“, sagt Schmidt.

Anzeige erstattet

Zwar hat der Neuenkirchener inzwischen die Sachbeschädigung bei der Polizei in Neuenkirchen angezeigt und Anzeige gegen unbekannt erstattet, aber Ärger, Wut und Verständnislosigkeit beschäftigen ihn noch immer. Es ist schließlich nicht das erste Mal, dass die Figuren mutwillig beschädigt wurden: Im Juli 2014 hatten unbekannte Täter auf dem Von-Galen-Platz randaliert und die Figuren beschädigt. Der Schaden damals: Rund 1300 Euro kostete die Reparatur. Betroffen waren damals nicht nur die Figuren vor Schmidts Laden, auch die vor dem Geschäft Philipp und der Tankstelle Rüther. Deren Inhaber hatten wie Ulrich Schmidt die Betonfiguren angeschafft, um mit ihnen anlässlich der 825-Jahr-Feier des Ortes einen Farbtupfer im Dorfbild zu setzen.

Hamburger Künstlerin erschuf Figuren

Doch die „Lady in red“ vor dem Geschäft Philipp stand noch nicht einmal einen Tag, als Vandalen zuschlugen. Auch der Tankwart vor der Tankstelle verlor mehrfach Hände und Füße. So erging es auch Schmidts „Opa“, dessen Handstock aus Holz unbekannte in den vergangenen Jahren „mindestens fünfmal gestohlen haben“, berichtet Ulrich Schmidt. Und jedes Mal musste er die Hand der Figur reparieren lassen, „denn den Stock haben die Täter ja regelrecht herausgebrochen“. Alle Figuren stammen aus der Werkstatt einer Hamburger Künstlerin. Sie sind innen hohl, sind aus einem Drahtgeflecht und einer Zeitungshülle modelliert und mit einer dünnen Betonschicht überzogen.

500 Euro Belohnung

So viel steht mittlerweile fest: Am Sonntagmorgen, irgendwann gegen halb zwei Uhr, haben sich unbekannte Täter auf dem Von-Galen-Platz aufgehalten. „Ich vermute, dass es so gegen 1.30 Uhr gewesen ist“, so Schmidt. Er hofft, dass die Videoüberwachung die Täter im Bild festgehalten hat. Doch darauf will sich Ulrich Schmidt nicht verlassen. Er setzt eine Belohnung von 500 Euro aus für Hinweise, die helfen, die Sachbeschädigung aufzuklären und die Täter zu ermitteln. „Vielleicht hat ja jemand etwas gehört oder gesehen.“

Randale auch in der Filiale der Kreissparkasse

Der Vorfall vor dem Geschäft Schmidt ist nicht das einzige Ärgernis in dieser Nacht, wie Wolfgang Garmann von der Polzeistation Neuenkirchen auf Nachfrage unserer Redaktion mitteilt. „In der gleichen Nacht ist in unmittelbarer Nachbarschaft, im Vorraum der Kreissparkasse Neuenkirchen, randaliert worden.“ Diese liegt nur wenige Meter von der Firma Joliente entfernt. Ob es sich um dieselben Täter handelt, kann die Polizei bisher nur vermuten. „Die Möglichkeit besteht“, so Garmann. Er hofft, dass die Videoüberwachung der Kreissparkasse bei der Suche nach den Tätern entscheidende Hinweise gibt – und natürlich auf Beobachtungen von Zeugen, „die um diese Zeit im Dorf unterwegs gewesen sind“.

Polizei Neuenkirchen nimmt Hinweise entgegen

Ulrich Schmidt hat die Scherben auf dem Vorplatz längst zusammengekehrt, das beschädigte Figurenpaar steht bei ihm im Lager. Ob er angesichts der Vorkommnisse die Figuren ersetzt, „weiß ich noch nicht“. Das sei durchaus möglich, wenn die Täter ermittelt würden. „Die müssen dann ja für den entstandenen Schaden aufkommen“, sagt er.

Hinweise zu den Vandalismus-Fällen nimmt die Polizei Neuenkirchen, Telefon 05465/322, entgegen.