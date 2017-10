Mit der Band „Live Sensation“ Volles Zelt beim KLJB-Erntedankfest in Voltlage

Volles Zelt beim KLJB-Erntedankfest in Voltlage MEC öffnen

Mit einer Party beendete die KLJB Voltlage ihr langes Erntedankwochenende. Foto: Björn Thienenkamp

Voltlage. Nach Festakt am Freitag und Umzug am Sonntag war zum Abschluss des Erntedankwochenendes der Katholischen Landjugendbewegung (KLJB) Voltlage in der Nacht zum Dienstag Party angesagt.