Breitband auch für Rothertshausen Auftakt für schnelles Internet in Plaggenschale

Merzen/Neuenkirchen/Voltlage. FttB, FttC, KVZ, Mbit – Samtgemeindebürgermeisterin Hildegard Schwertmann-Nicolay warf in der jüngsten Sitzung des Rates der Samtgemeinde Neuenkirchen in Merzen mit Abkürzungen wie diesen nur so um sich.

Worum ging es dabei? Der Breitbandausbau stand auf der Tagesordnung. Detailliert erläuterte die Samtgemeindebürgermeisterin die mit dem Landkreis Osnabrück abgestimmten Planungen für die drei Mitgliedsgemeinden. „Landkreis und Gemeinden dürfen sich nur dort engagieren, wo der Markt versagt, wo keine 30 Megabit pro Sekunde verfügbar sind“, erläuterte die Verwaltungschefin. So würden in nächster Zeit alle nicht vom Markt berücksichtigten Kabelverzweiger (KVZ), wo in der Regel FttC (Fibre-to-the-Curb, Glasfaser bis zum Straßenrand) endet, ausgebaut.

Unterversogte Gewerbegebiete im Blick

Im Fokus der Planungen stehen besonders die unterversorgten Gewerbegebiete, aber auch der Privatkunde wird, sofern es nach der Netzplanung sinnvoll ist, nicht vergessen. So sollen unterversorgte Gewerbebetriebe in Voltlage, die zwischen dem Kabelverzweiger an der Fürstenauer Straße und dem Ortskern liegen, Glasfaserdirektanschlüsse (FttB= Fibre-to-the-Building) erhalten. Für das Gewerbegebiet „Ankumer Damm“ muss, da hier ein Ausbau durch den Anbieter Ewetel erfolgt, nach individuellen Lösungen geschaut werden.

Alle Kabelverzweiger in Merzen umgerüstet

Der Breitbandausbau dürfte auch in Neuenkirchen voranschreiten. Auf den FttB-Ausbau wird für die Gewerbegebiete Vinter Höhe und Uhlenbrock/Westlich Bramscher Straße gesetzt. Den FttB-Ausbau gebe es als Sonderprojekt für den Privatkundenbereich auch für den Ortsteil Rothertshausen an der Moorstraße. Da im Bereich Merzen alle Kabelverzweiger bereits ausgebaut sind oder werden, wird auch dort auf FttB gesetzt. Vorgeschlagen wurde in Abstimmung mit dem Landkreis, in Plaggenschale anzufangen.

Die Tiefbauausschreibung für die Maßnahmen soll in Kürze erfolgen, Baubeginn soll noch in diesem Jahr sein. Als Fertigstellungstermin sei Ende 2018 ins Auge gefasst worden.. Die Telkos baue das passive Netz (Leerrohre, Glasfaser, Schächte), die Firma Innogy-Telnet kümmere sich um die aktive Technik.

Wichtige Infrastrukturaufgabe

Als Perspektive zeigte die Samtgemeindebürgermeisterin auf, dass mittelfristig nahezu alle Haushalte über eine Kabellösung schnelles Internet bekommen sollen. „Weitere Verbesserungen durch den FttC-Ausbau sind nicht mehr möglich, wie müssen über den FttB-Ausbau gehen“, so Schwertmann-Nicolay, die als Zwischenlösung Breitband über Satellit empfahl. Einig war sich der Rat, dass der Breitbandausbau die wichtigste Infrastrukturmaßnahme im ländlichen Raum sei, wolle man nicht abgehängt werden.