„Landjugend extrem wichtig“ Großer Erntedankumzug in Voltlage

Voltlage. 26 Gruppen waren der Einladung der Katholischen Landjugendbewegung (KLJB) Voltlage gefolgt und zogen am Sonntagmittag über zwei Stunden etwa fünf Kilometer durch den Ort. Das Festwochenende schließt am Montag, 2. Oktober, mit dem Erntedankfest ab.

„26 Gruppen haben wir dabei, mit Wagen oder zu Fuß“, freut sich Katharina Egbert. „Von Kolping und KFD bis zu Feuerwehr und Schützenvereinen machen alle mit, aber auch private Cliquen und Nachbarschaften beteiligen sich“, listet die 22-Jährige auf. „Am Samstagabend hatten wir im Overberg-Heim eine umfangreiche Ausstellung mit zusammengetragenen Fotos“, berichtet die KLJB-Vorsitzende.

„Das ganze Dorf ist mit dabei, in Voltlage ziehen alle mit“, sieht das auch Christin Völker-Gerd. „Das ist eine fitte Landjugend, was die hier wuppen“, lobt die Gemeindereferentin die etwa 65 Aktiven. „Ich biete der KLJB die geistige Begleitung und helfe, den Glauben im Alltag zu leben“, sagt die 30-Jährige über ihre Arbeit.

„Aus gutem Holz„

„Die KLJB ist für uns und Voltlage extrem wichtig, in Gemeinschaft etwas miteinander aufzubauen“, findet Laura Overberg. „Aus dem Vorstand ist ein Freundeskreis geworden“, freut sich die 20-Jährige.

Und so startet die Kolonne dann nach einem kurzen Gottesdienst mit Pastor Stephan Höne und der Segnung des Erntedankwagens. Angeführt von einem großen Wappen der KLJB folgen die Mitglieder. Im Planwagen sitzen neben Höne, Egbert und Völker-Gerd noch KLJB-Vorsitzender Jannis Berens und Bürgermeister Norbert Trame.

„Wer den Landwirt nicht ehrt, ist den vollen Teller nicht wert“, „Ohne uns werden Sie nicht satt“ und „Ein Landwirt ernährt 145 Menschen pro Jahr“ sind die plakativen Aussagen des Landvolks, gefolgt von den Heimatmusikanten. „Diese gebrannt Bronze über den Türpfosten (Portal) vertreibt Dämonen und Feinde im Jahre des Herrn 1497“, weiß der Heimatverein, dem die Line-Dancer in Westernklamotten und mit Schaukelpferd folgen.

Der Overbergschule schließen sich die Jäger mitsamt Füchsen und Hochsitz an, gefolgt vom Musikzug Recke Langenacker. Die jungen Kicker von der SG Voltlage schießen ihre Bälle ins Publikum und haben dann Mühe, sie wiederzubekommen. Auf den Kindergarten folgen die grün-weiß geschmückten Fahrräder der Frauen vom Schützenverein Voltlage-Weese, der schon jetzt für sein Schützenfest am 12. und 13. Mai 2018 wirbt.

„Häng dich rein ins Netz, das Frauen trägt“, fordert die KFD, „Nicht ehemalig, sondern einmalig“, findet sich die Volkstanzgruppe Voltlage und „Denn wir Dorfkinder sind aus gutem Holz!“, stellen die ehemaligen Ersten Vorsitzenden fest. „Ich fand das ganz große Glück im Bus nach Osnabrück“, zeigt Kolping mit der Linie 610 der Verkehrsgemeinschaft Osnabrück Nord, stellt aber fest: „Der ganze Bus muss Pippi“.

Feuerwehr hält Brandwache

Spielkarten am grünen Strandschirm hängen haben die Kartenklopper, mit einem Sechsertandem zeigen sich die Damen der Völkerballgruppe und auf die 140 Jahre von 1877 bis 2017 blickt der Kirchenchor „Cäcilia“ Voltlage zurück. „We(e)sentliches bewahren“ will der Weeser Angelverein auf der MS Irmgard, insbesondere nach 40 Jahren. In dem ausgestreckten Kescher gibt es Schokoladentäfelchen, keinesfalls Fischstäbchen.

Den Abschluss bilden der Schützenverein Höckel, der Weeser Sport, der mit einem Beachvolleyballfeld für seine Sommernachtsfete wirbt, die Rocker der Blind Creepers mit lautstark aufheulendem Motor und die Feuerwehr mit ihrer Brandwache.

Am heutigen Montagabend gibt es im Ortskern zum Abschluss des Festwochenendes das traditionelle Erntedankfest mit der Band Live Sensation.