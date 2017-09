55-Jahr-Feier KLJB Voltlage ist in ihr Festwochenende gestartet

Voltlage. Auf 55 Jahre traditionsreiche und aktive Landjugendarbeit blickt die Katholische Landjugend-Bewegung (KLJB) in Voltlage zurück. Grund genug für ein Festwochenende, das mit einem Jubiläumsabend im Festzelt auf dem Katharinenplatz eingeläutet wurde.

Zum 55. Geburtstag der Landjugend Voltlage kamen mehr Gäste, als die Mitglieder erwartet hatten. Insgesamt versammelten sich am Samstagabend fast 400 Voltlager im Festzelt neben der St.-Katharinen-Kirche, darunter waren viele Besucher aus den umliegenden Ortschaften. Hier fand zum Auftakt ein Jubiläumsabend statt. An langen Tischreihen saßen die Gäste zusammen und stimmten sich mit Musik der Kolpingkapelle Schwagstorf auf einen langen und unterhaltsamen Abend ein.

Bürgermeister und Pfarrer gratulieren mit „Flachgeschenken“

Die KLJB-Vorsitzenden Katharina Egbert und Jannis Berens begrüßten die Gäste, bevor Bürgermeister Norbert Trame gratulierte. Die Landjugend mit ihren jungen Mitgliedern aus allen Schichten und Berufen sei gerade in der heutigen Zeit von einer großen Bedeutung, sagte er. Mit einem „Flachgeschenk“ in Form eines kleinen, gelben Umschlages bedankte sich Trame für die Arbeit der Landjugend in den vergangenen Jahren. Ein Geschenk im gleichen Format und gleicher Farbe als Dank überreichte Pfarrer Stephan Höne. „Wir haben uns nicht abgesprochen“, schmunzelte er. Die Landjugend Voltlage sei stets motiviert und organisiere voller Freude viele Aktionen für die Gemeinde: „Macht weiter so“, lautete Hönes Wunsch. Auch Franziska Bodmann von der Landesgemeinschaft der Niedersächsischen Landjugend erklärte: „Eine Landjugend ist nicht nur Spaß und Feiern, sondern auch Einsatz und Tradition.“

„Wilder Westen“ beginnt hinterm Voltlager Ortschild

Dass sich diese beiden Seiten in der KLJB Voltlage sehr gut vereinen, zeigte der zweite Teil des Festes. „Jetzt ist der offizielle Teil vorbei, es kommt der spaßige Teil“, versprach Moderator und Vorstandsmitglied Daniel Wulfern nicht zuviel. Und so kündigte er zuerst die „Flyin‘ Steps“ an, die bewiesen, dass „der Wilde Westen hinter dem Ortsschild von Voltlage anfängt“. Mit ihrer Tanzeinlage und den Cowboy-Kostümen erheiterten sie die Zuschauer sofort. Anschließend gab es eine Kostprobe der Theatergruppe, die für ihre plattdeutsche Version des bekannten „Dinner for one“ zunächst vier weitere Zuschauer auf die Bühne holte. Diese nahmen Platz am Tisch von Miss Sophie, gespielt von Christina Gohmann, sodass sich das Stück zu einem „Dinner for five“ umwandelte. Das Gelächter war groß, als Butler James, gespielt von Frank Vogelsang, immer wieder über den berühmten Teppich stolperte.

Auftritt der Heimatmusikanten und der Volkstanzgruppe

Traditionsreich ging es mit den Heimatmusikanten weiter. „Die gehören zu Voltlage wie der Kirchturm“, kündigte Daniel Wulfern an. Und so brachten die vier Musiker alle Zuschauer mit altbekannten Liedern zum Schunkeln und mit einem Witz, der von Opas Problemen mit seinem neuen Handy handelte, zum Lachen. Anschließend zeigte die Volkstanzgruppe ihr tänzerisches Können. Diese Gruppe bestehe aus ehemaligen Landjugend Mitgliedern, die sich zum 50-jährigen Bestehen der Landjugend zusammengetan hatten, berichtete Katharina Egbert.

Partystunde mit Playback-Show

Zum Abschluss läutete der Vorstand der Landjugend schließlich die Partystunde ein. So wurde eine Playback-Show mit bekannten Liedern und witzigen Kostümen zum Besten gegeben. „Wir wollen uns vor allem noch einmal bei dem Festausschuss bedanken, der dieses Wochenende fleißig mitorganisiert hat“, sagte Katharina Egbert, bevor sie das Programm dem DJ-Team um Sören Johannigmann überließ, der ebenfalls in der Landjugend aktiv ist.

Festumzug am Sonntag mit 27 Mottowagen und Fußgruppen

Am Sonntag, 1. Oktober, gehen die Feierlichkeiten weiter. Höhepunkt des Tages ist der Erntedankumzug durch Voltlage. 27 Mottowagen und Fußgruppen werden dabei sein. Er setzt sich um 13.30 Uhr in Bewegung und nimmt folgenden Verlauf: Overbergstraße – Hauptstraße – Sterthauk – Pastoratsweg – Küsterstraße – Hauptstraße – Neuenkirchener Straße – An den Kämpen – Jahnstraße – Schulstraße - Hauptstraße – Overbergstraße. Um 15 Uhr beginnt die Kaffeetafel im Festzelt auf dem Katharinenplatz, abends sorgt ein DJ für Stimmung. Mit dem Erntedankfest am Montag, 2. Oktober, klingen die Feierlichkeiten aus.