13 Laternen für die Voltlager Straße Neuenkirchen baut Straßenbeleuchtung aus

Neuenkirchen. Die Gemeinde Neuenkirchen reagiert auf die Klagen der Bürger und verbessert die Straßenbeleuchtung an der Voltlager Straße. Auf etwas mehr als 17.000 Euro belaufen sich die Kosten für diese Maßnahme.

In der Sitzung des Gemeinderates erläuterte Bauamtsleiter Reinhold Ricke noch einmal die Faktenlage. Verwaltung und Bauausschuss hatten angeregt, die Beleuchtung an der Voltlager Straße in Richtung Ortsausgang bis in Höhe des Hofes Düweling zu verlängern. Insgesamt müssen 13 Leuchtstellen mit den entsprechenden Anschlüssen geschaffen werden. Es ist vorgesehen, Stahlmasten mit einer Lichtpunkthöhe von sieben Metern anzuschaffen, wobei auf LED-Technik gesetzt wird. Geplant sei, die Masten entlang des Fahrradweges aufzustellen.

Verkehrssicherheit hat Priorität

Nicht zuletzt aus Gründen der Verkehrssicherheit stimmte der Gemeinderat für den Beschlussvorschlag. Die entstehenden Kosten werden aus den von der Samtgemeinde Neuenkirchen zur Verfügung gestellten Strukturfördermitteln gedeckt. Angesichts der kommenden dunklen Jahreszeit soll die Erweiterung möglichst schnell umgesetzt werden.