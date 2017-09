Hoher Schaden Unbekannte stehlen in Merzen GPS-Empfänger von Traktoren

Merzen. Unbekannte Täter haben in Merzen von mehreren Traktoren die GPS-Empfänger gestohlen. Der Schaden ist beträchtlich.

In der Nacht zu Mittwoch – vermutlich zwischen 1.30 und 4.30 Uhr – waren unbekannte Täter in Merzen in den Straßen Auf dem Orte und Südmerzener Straße auf Diebestour, wie die Polizei berichtet. Sie entwendeten von mehreren Traktoren in Südmerzen die GPS-Empfänger, dazugehörige Kabelbäume und Monitore. Die Ackerschlepper waren auf dem Gelände zweier landwirtschaftlicher Betriebe im Ortsteil Südmerzen abgestellt. Die Diebe gelangten auf das betriebseigene Gelände und die dortigen Hallen und demontierten fachgerecht die hochwertigen Geräte. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen in dem ländlichen Gebiet bitte an die Polizei Fürstenau, Telefon 05901/95950.