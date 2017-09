Förderbescheid liegt vor Krippenweiterung in Neuenkirchen schnell umsetzen

Neuenkirchen. Frohe Kunde für die Gemeinde Neuenkirchen vom Landesjugendamt. Für investive Maßnahmen und Ausstattung zur Schaffung von weiteren Betreuungsplätzen in der Krippe St. Christophorus für Kinder unter drei Jahren gibt es vom Land eine Zuwendung von 180.000 Euro.

Bürgermeister Vitus Buntenkötter erweiterte mit Zustimmung des Rates in der jüngsten Sitzung die Tagesordnung um einen Punkt – die Kinderkrippe. Warum, das wurde den Ratsmitgliedern klar, als die dazugehörigen Unterlagen in der Sitzung verteilt wurden.

Keine Zeit verstreichen lassen

Dabei handelte es sich nicht nur um Baupläne, sondern darunter befand sich auch eine Kopie des Schreibens der Niedersächsischen Landesschulbehörde, genauer gesagt war es ein Zuwendungsbescheid des Landesjugendamtes für den weiteren Ausbau der Tagesbetreuung für Kinder unter drei Jahren.

Gemeindedirektorin Hildegard Schwertmann-Nicolay machte deutlich, dass für die Gemeinde nach der Förderzusage des Landes über 180.000 Euro die Zeit dränge, wenn die Krippenerweiterung noch zum Kindergartenjahr 2019/2020 abgeschlossen sein solle. Von daher sei die Krippe noch mit auf die Tagesordnung gekommen, um nicht unnötig drei Monate bis zur nächsten Sitzung verstreichen zu lassen. Sie freue sich, dass auch die Kirchengemeinde St. Laurentius als Betreiber ganz unbürokratisch auch möglichst zügig einsteigen wolle.

Plätze sind stark nachgefragt

Die Plätze in der Kindertagesstätte St. Laurentius, aber insbesondere in der Kinderkrippe St. Christophorus seien stark nachgefragt, so die Gemeindedirektorin. Die Kinderkrippe ist derzeit zu 100 Prozent ausgelastet. Es bestehe eine nicht unerhebliche Warteliste. Durch die Zusage des Landes sei es nun möglich, die Kinderkrippe um eine Gruppe zu erweitern. Zudem werde eine altersübergreifende Gruppe eingerichtet. So könne das eine oder andere Kind etwas länger in der Krippe, die dann zur Kindertagesstätte St. Christophorus werde, verbleiben.

Die Planungen seien bereits im vergangenen Jahr Thema im Rat gewesen, die Gemeinde habe dann den entsprechenden Antrag beim Land gestellt. Jeder neue Krippenplatz wird laut dem Bewilligungsbescheid mit 12.000 Euro gefördert. Bei 15 Plätzen fließen somit 180.000 Euro vom Land, gut 200.000 Euro müssen an Eigenmittel aufgebracht werden.

Logische Konsequenz

Daniel Schweer (SPD) sah die Krippenerweiterung als logische Konsequenz der Gemeindepolitik und der Ausweisung des neuen Baugebietes an. Zum Glück habe man die Krippe damals in weiser Voraussicht so gebaut, dass sie erweitert werden könne. Er zeigte sich erfreut, dass der Zuwendungsbescheid jetzt vorliege und zielte damit leicht auf die Probleme beim damaligen Krippenbau ab.

„Der Bedarf ist da“, stellte auch die CDU-Fraktion fest und stimmte genau wie die Opposition einstimmig dafür, die Verwaltung zu beauftragen, die nächsten Schritte für Planung und Ausführung in Angriff zu nehmen, damit die gesamte Maßnahme auch fristgerecht über die Bühne geht.