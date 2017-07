Tiemo Wölken zu Gast Gemeinschaftshaus Merzen „Leuchtturmprojekt für die Region“

Merzen. Als „Leuchtturmprojekt in der Region“ hat der Europaabgeordnete Tiemo Wölken das Gemeinschaftshaus St. Franziskus in Merzen bezeichnet. Der SPD-Politiker besuchte nach Voltlage und Neuenkirchen auch die Gemeinde Merzen.

Merzens Bürgermeister Gregor Schröder führte den Gast durch das Gemeinschaftshaus an den Dorfteichen, mit dessen Bau die Gemeinde im Dezember 2015 begonnen hatte und das inzwischen fertiggestellt ist. Hauptmieter ist die Caritas Nordkreis Pflege, die am 1. Juli die ambulant betreute Wohngemeinschaft startete und bereits seit Mai eine Tagespflege in dem Haus betreibt. Als „freundliches, großzügiges, helles und modernes Haus“ habe der SPD-Europaabgeordnete Tiemo Wölken das Gemeinschaftshaus kennengelernt, teilt die SPD nach dem Besuch mit.

Pflege-WG mit 15 Plätze und Tagespflege mit 27 Plätzen

„Das Haus bietet den künftigen Bewohnern ein hohes Maß an Geborgenheit und Selbstbestimmtheit“, wird Caritas-Einrichtungsleiterin Brigitte Mathlage in der Mitteilung zitiert. Neben 15 Einzelzimmern in der ambulant betreuten Hausgemeinschaft stehen in der Mieteinheit der Caritas Nordkreis Pflege 27 Plätze in der Tagespflege zur Verfügung. Auf zwei Etagen stehen im nordöstlichen Teil des Gebäudes zwölf betreute barrierefreie Wohnungen zur Verfügung. Weiterhin befinden sich eine Arztpraxis in dem Gebäude sowie eine Praxis für Physiotherapie, die Claudia Schuchardt Anfang Juli eröffnet hatte. Die Anlaufstelle für Quartiersmanagement und das Netzwerk „Kleine Hilfen“ sowie ein Veranstaltungsraum runden das Angebot ab.

Wölken lobt Engagement aller Akteure

Begeistert zeigte sich Tiemo Wölken über dieses Projekt, dass er als „Leuchtturmprojekt in der Region“ bezeichnete. Er bedankte sich insbesondere für das Engagement der vielen Akteure, die zum Gelingen dieses Projektes beigetragen hatten. Insbesondere lobte er auch das Engagement der niedersächsischen Landesregierung, die das Projekt mit 100.000 Euro gefördert hatte.

Zuvor hatte der Politiker, der das westliche Niedersachsen seit November 2016 als Abgeordneter im Europäischen Parlament vertritt, die Maschinenfabrik Bema in Voltlage und die Samtgemeinde Neuenkirchen besucht.