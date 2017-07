Start-Up gegründet Idee aus Neuenkirchen erobert die Fußballwelt

Neuenkirchen. Egal ob durch eigenes, ungeschicktes Verhalten oder durch ein robustes Einsteigen des Gegners - im Amateurfußball werden nicht selten Blessuren davongetragen. Linderung können zum Beispiel Kühlpads verschaffen. Und genau da kommt ein junges Start-Up aus Neuenkirchen ins Spiel.

Matthias Philipp und Steffen Thiemeyer haben als Trainer und Spieler von Eintracht Neuenkirchen zur Genüge Erfahrungen mit Verletzungen gemacht. Vor sieben Jahren kam über Umwege eine besondere Kniemanschette mit einem speziellen Kühlpad zu Philipp. Als der das Traineramt bei Eintracht Neuenkirchen IV übernahm, erinnerte sich der Offensivspieler wieder an dieses Kühlpad. „Als Trainer macht man sich schon Gedanken. Wenn in der 20. Minute etwas passiert, sind die normalen Kühlakkus oft schon warm“, weiß Philipp.

Je wärmer, desto kälter

Der Clou an seinen Kühlpads sind die Kristalle im Inneren. Nach 30 (erste Anwendung)/ zehn Minuten im kalten Wasser sind die Pads schon einsatzbereit und bleiben dann etwa 48 Stunden kalt. „Wenn normale Kühlakkus in der Sonne liegen, werden sie warm. Unsere Pads kühlen durch die Verdunstung des Wassers. Also umso wärmer es ist, umso kälter werden sie“, fasst Philipp die Vorteile zusammen.

Matthias Philipp und Steffen Thiemeyer haben ein Start-Up-Unternehmen gegründet. Foto: Osags

In der Praxis stoßen die Produkte von „Osags“ bisher auf eine gute Resonanz. Die beiden Gründer verteilten bereits ein paar ihrer Pads an ihre Gegner. Auch Thore Patzki, Physiotherapeut vom westfälischen Regionalligisten SV Rödinghausen, nutzt die Produkte von „Osags“ sehr gerne.

„Die Kühlpads sind vor allem für die Langzeitkühlung sehr nützlich und die Manschetten sind vom Tragekomfort her sehr gut“, so Patzki, der zusehen muss, dass er sein Equipment immer wieder bekommt: „Unsere Spieler nutzen die Pads auch gerne zuhause. Die verschwinden ab und zu schon mal in der Tasche.“

Der Name des neu gegründeten Unternehmens weist übrigens einen regionalen Bezug auf: Schreibt man den Markennamen als Zahlen aus, entsteht aus „Osags “ die Nummer 05465 – die Vorwahl von Neuenkirchen.

Vertrieb über Onlineshop

Wenn es nach Matthias Philipp und Steffen Thiemeyer geht, sollen in Zukunft aber nicht nur die Fußballer in unserer Region von den Kühlpads profitieren. Über einen Onlineshop soll bald der Exklusivvertrieb abgewickelt werden. Von Neuenkirchen aus in die gesamte (Fußball-)Welt quasi.