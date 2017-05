Schaden bleibt überschaubar Blitz schlägt in Häuser in Merzen und Berge ein

jp/jesc Merzen/Berge. Der Sommer hat zwar noch nicht begonnen, doch ein heftiges Unwetter mit Starkregen, Hagel und Gewitter ist am Montagabend über den Altkreis Bersenbrück as Osnabrücker Nordland hinweggezogen. In Merzen und Berge schlug der Blitz in zwei Häuser ein. Es blieb bei Sachschäden.

Zu einem Blitzeinschlag in ein Wohnhaus in der Straße Am Slott musste die Freiwillige Feuerwehr Merzen kurz nach 20.30 Uhr ausrücken. Der Blitz hatte dort zwar keinen Brand verursacht, aber Dachpfannen beschädigt und die elektrische Anlage des Hauses kräftig in Mitleidenschaft gezogen. Die Steckdosen waren zum Teil verschmort, Leitungen in den Wänden vermutlich beschädigt. Isoliermaterial hatte ebenfalls geschmort und wurde von den Feuerwehrleuten aus dem Dachbereich entfernt.

Blitzeinschlag in der Nacht zu Dienstag in Berge

Ein weiteres Gewitter braute sich in der Nacht zusammen. Gegen 3 Uhr schlug ein Blitz in Berge in ein Wohnhaus an der Asterfeldstraße ein. Steckdosen flogen der Schilderung der Feuerwehr zufolge aus der Wand; Deckenlampen und Sicherungskasten wurden erheblich beschädigt. Nach dem Einschlag entwickelte sich in der Bedachung eines Ausbaues ein Schwelbrand.

Feuerwehr im Einsatz

Am Dienstagmorgen gegen 6 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Berge alarmiert, die mithilfe der Drehleiter aus Nortrup an den Brandherd gelangte. Die Einsatzkräfte entdeckten den Entstehungsbrand, der auf Isolation und Dachstuhl überzugreifen drohte. Das Feuer wurde mit einer Kübelspritze angegriffen und schnell abgelöscht. Die Feuerwehr, die mit 35 Mann zwei Stunden vor Ort war, konnte einen größeren Schaden verhindern.

