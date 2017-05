In dritter Generation Bestattungen Overberg in Merzen besteht fast 90 Jahre

Merzen. Das Ende ist sein Anfang: Mit dem Tod eines Menschen beginnt die Arbeit des Bestatters. Eine Aufgabe, die Einfühlungsvermögen und Professionalität verlange, sagt der Merzener Bestatter Markus Overberg. Seine Familie kümmert sich seit gut 90 Jahren um den Weg zur letzten Ruhe.

Die Anfänge des Bestattungshauses Overberg in Merzen reichen zurück bis ins Jahr 1929. Damals gründet Klemens Overberg seine Tischlerei. Die Arbeitsteilung damals ist klar. „Der Tischler im Dorf fertigte immer auch die Särge“, sagt Markus Overberg. Der 45-jährige Tischlermeister führt das Geschäft in dritter Generation. Gezimmert werden Särge heute allerdings nicht mehr, sondern fertig oder halb fertig angeliefert. Welcher Trend gerade modern ist, verrät der Katalog: Truhen aus Fichte, Lärche und Kiefer konkurrieren längst mit dem klassischen Eichensarg mit Karnieskehlung und doppelter Deckplatte, aber nicht unbedingt in Merzen, Neuenkirchen und Voltlage, wo Overberg tätig ist. „Die Bestattungskultur verändert sich rasch, aber hier setzen die Kunden eher auf Traditionelles“, sagt der Bestatter. Die Beisetzungen selbst seien aber persönlicher geworden. „Es wird immer individueller. Viel stärker als früher spielt in einer Trauerfeier die Biografie des Verstorbenen eine Rolle.“

365 Tage rund um die Uhr in Bereitschaft

Für Markus Overberg ist der Tod Alltag. Die Begegnung mit ihm so etwas wie eine Geschäftsbeziehung. Mit 17 Jahren, als Tischler-Azubi, begleitet er erstmals seinen Vater Clemens. Berührungsängste hat er nicht, als er sieht, wie der Verstorbene zu Hause eingesargt und in der Friedhofskapelle aufgebahrt wird. „Mir war schon klar, dass diese Arbeit mein Berufsleben bestimmen würde – mit allen Konsequenzen.“ Wer an 365 Tagen rund um die Uhr in Bereitschaft ist, muss wissen, dass er Abstriche im Privatleben machen muss: Wenn er aus einer fröhlichen Feier mit Freunden plötzlich zu einem Todesfall gerufen wird.

2010 Filiale in Neuenkirchen eröffnet

Bestattungen Overberg betreibt seit 2010 auch eine Filiale an der Lindenstraße in Neuenkirchen. Ein Jahr später wurde der Bestattungsbetrieb von Josef und Maria Overberg in Voltlage übernommen. In Merzen und Neuenkichen gibt es großzügige Ausstellungs- und Beratungsräume. Seit 2008 darf sich Markus Overberg fachgeprüfter Bestatter und seit 2010 Bestattermeister nennen. Weil die Berufsbezeichnung Bestatter gesetzlich nicht geschützt ist, drückte der Merzener noch einmal die Schulbank. Auch im Bestatterhandwerk zählen Qualität und Kompetenz.

Emotionale Momente: Bestatter erster Ansprechpartner

Denn eines hat sich nicht verändert: Der Tod eines Menschen versetzt die Hinterbliebenen in einen emotionalen Ausnahmezustand, sie erleben die bittersten Momente ihres Lebens. Dann ist der Bestatter oft erster Ansprechpartner. „Dann kommt es darauf an, die richtigen Worte zu finden. Wichtig sind Einfühlungsvermögen, Sensibilität, Verständnis“, sagt Overberg. In solchen Momenten ist er Trauerbegleiter und eine Art Eventmanager zugleich, denn er kümmert sich um alle Vorbereitungen und Formalitäten rund um den Sterbefall. „Genau dafür ist ein umfangreiches Fachwissen erforderlich – und viel Zeit.“

Jede Beisetzung ist anders

Die Trauerfeier plant Markus Overberg in der Regel mit den Angehörigen. Die hätten oft genaue Vorstellungen über den Ablauf der Beerdigung oder wüssten, was der Verstorbene zu Lebzeiten festgelegt habe. Nicht jede Beisetzung, ob nun Erd- oder Feuerbestattung, gleicht der nächsten: Eine Beerdigung auf dem Friedhof, unabhängig von der Religionszugehörigkeit, verläuft anders als eine Bestattung in einem Friedwald oder auf hoher See. Da gibt es viele gesetzliche Vorgaben und Vorschriften zu beachten.

Bestattungsvorsorge wird wichtiger

Vieles erledigt Overberg am Schreibtisch. Auf Wunsch übernimmt er Behördengänge, kümmert sich um Trauerdrucksachen und Todesanzeigen in der Zeitung. Am Tag der Beisetzung richtet er die Friedhofskapelle her, führt den Trauerzug zum Grab an. Immer wichtiger wird auch die Bestattungsvorsorge. „Viele Menschen machen sich zu Lebzeiten Gedanken über ihre Beerdigung.“ Auch hier steht der Bestatter mit Rat und Tat zur Seite.