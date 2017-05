Firmenwerbung macht es möglich Neuenkirchener Kinder mit Krippenwagen viel mobiler

Neuenkirchen. Die Jungen und Mädchen der Neuenkirchener Kinderkrippe St. Christophorus können in Zukunft die nähere Umgebung entschieden leichter erkunden. Das Engagement der Betriebe vor Ort macht es möglich.

Martin Klekamp vom Kirchenvorstand der St.-Laurentius-Gemeinde hatte zu einem Treffen in der Kinderkrippe eingeladen, um der Öffentlichkeit die beiden neuen Krippenwagen vorzustellen. Da die finanziellen Mittel für einen Krippenwagen nicht vorhanden gewesen seien, habe er die heimischen Betriebe besucht, um mit Werbung auf dem Fahrzeug die Anschaffung zu ermöglichen. „Bei manchen waren gerade mal 15 Sekunden nötig“, zeigte sich das Kirchenvorstandsmitglied überrascht, wie schnell das Ganze über die Bühne gegangen sei. Und am Ende sei nicht nur ein Krippenwagen dabei herumgekommen, das Geld hätte gleich für zwei gereicht.

Bedarf an Kita-Plätzen steigt

Pfarrer Stephan Höne stellte noch einmal die Entwicklung im Krippenbereich in den vergangenen Jahren dar und machte deutlich, dass sowohl in Neuenkirchen als auch in Merzen zusätzlicher Bedarf zum nächsten Krippenjahr bestehe. Dies sei damals beim Bau der Krippen so nicht absehbar gewesen.

Zwölf Firmen unterstützen Anschaffung

Krippenleiterin Daniela Krelage zeigte sich erfreut darüber, dass es nunmehr entschieden leichter sei, mit den Krippenkindern am Leben in der Hülsengemeinde teilnehmen zu können. Zuletzt sei es zum Beispiel nicht möglich gewesen, zu den Weltkindertagsaktivitäten an der Grundschule zu gelangen. Mit ihrer Werbung engagieren sich für die Kinderkrippe Abings Grüner Markt, Baustoffe Seelmeyer, Böwer Bau, Tischlerei Böwer, Maler- und Restauratorenwerkstätte Bill, Holzbau Steinemann, Hülsenstiftung, Molkerei Mertens, Architekturbüro Otte, Kfz-Service Rüther, Autohaus Wichmann und die Tischlerei Martin Wilke.