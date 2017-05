Mehrere Tatorte Einbrecher auf Tour durch Voltlage

pm/cg Voltlage. Auf hochwertige Werkzeuge hatten es nach Angaben der Polizei Einbrecher am vergangenen Wochenende in Voltlage abgesehen. Die Beamten registrierten drei Tatorte.

In der Nacht zu Samstag waren im Bereich der Straßen Achtern Esch und Stapelberg in Voltlage unbekannte Einbrecher unterwegs. In der Straße Stapelberg brachen sie laut Polizeibericht einen VW Caddy auf, der auf einem Bauernhof abgestellt war. Aus dem Auto nahmen sie diverse Werkzeuge mit.

Einbruch in Maschinenhalle und Stallgebäude

In einer Maschinenhalle auf einem Anwesen an der Straße Achtern Esch stahlen Einbrecher ebenfalls hochwertige Werkzeuge. Aus einem Stallgebäude in der Straße Sterthauk wurden in der Nacht zu Sonntag nochmals Markenwerkzeuge gestohlen.

Polizei sucht Zeugen

Hinweise zu diesen drei Einbrüchen nimmt die Polizei Bersenbrück, Telefon 05439/9690, entgegen.