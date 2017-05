Auch Täter in Ankum unterwegs Erneuter Einbruch in Spielhalle in Merzen

Erneuter Einbruch in Spielhalle in Merzen MEC öffnen

Zweimal innerhalb eines Monats ist in die Spielhalle in Merzen eingebrochen worden. Wieder erbeuteten die Täter Bargeld. Foto: Herbert Kempe/Archiv

cg/pm Merzen/Ankum. In zwei Spielhallen in Merzen und Ankum ist am vergangenen Wochenende eingebrochen worden. Für die Spielothek in Merzen ist es der zweite Einbruch innerhalb eines Monats. In beiden Fällen hofft die Polizei auf Zeugen.

Der Einbruch in die Spielhalle an der Westerholter Straße in Merzen ereignete sich nach Polizeiangaben vom Sonntag am frühen Samstagmorgen. Gegen 5.26 Uhr seien zwei unbekannte Täter in das Gebäude eingedrungen. Sie hätten mehrere Automaten auf und seien mit dem erbeuteten Bargeld zu Fuß über die Westerholter Straße in Richtung Ortsmitte geflüchtet. Täterbeschreibung liegt vor Die beiden Männer sind zwischen 20 und 30 Jahre alt, etwa 1,75 bis 1,80 Meter groß. Einer trug eine rote Sweatjacke, eine blaue Jogginghose, schwarze Schuhe und ein graues Tuch. Der andere war mit einer schwarzen Bomberjacke, einem blauen Tuch, einem olivgrünen Kapuzenpulli, blauer Jogginghose und schwarzen Schuhen mit weißen Schnürsenkeln bekleidet. Einbruch bereits Ende April Bereits Ende April waren unbekannte Täter in die Spielhalle in der Merzener Ortsmitte eingebrochen. Sie hatten sich laut Polizei gewaltsam Zutritt zu der Spielhalle verschafft. Im Inneren hatten sie drei Spielautomaten aufgebrochen und die Geldkassetten gestohlen. (Weiterlesen: Einbrecher erbeuten Geld in Spielhalle in Merzen.) Spielautomaten in Ankum geknackt In Ankum sind in der Nacht zu Sonntag Unbekannte in die Spielothek an der Bersenbrücker Straße (Bundesstraße 214) eingebrochen. Der Vorfall ereignete sich gegen 3 Uhr. Auch hier brachen sie Spielautomaten auf, entwendeten Bargeld und flüchteten zu Fuß. Polizei hofft auf Hinweise Hinweise zu beiden Einbrüchen erbittet Polizei Bersenbrück, Telefon 05439/9690.