Sanierung ab 29. Mai 2017 Kreisstraße zwischen Voltlage und Neuenkirchen wird Baustelle

pm/cg Voltlage/Neuenkirchen. Die Kreisstraße 105 zwischen Voltlage und Neuenkirchen wird ab Montag, 29. Mai, zur Baustelle. Dann beginnt der Landkreis mit der Sanierung.

Betroffen ist die K 105 (Neuenkirchener Straße/Voltlager Straße) laut Kreis zwischen der Gemeinde Voltlage und dem Jivitsweg in Neuenkirchen. Die Bauarbeiten werden voraussichtlich zwölf Wochen dauern. Der Ausbaubereich wird voll gesperrt, eine Umleitung ausgeschildert.

Straße bekommt neue Asphaltdecke

Auf einer Länge von rund 2,7 Kilometern wird die Fahrbahn in einer Stärke von rund vier Zentimetern vollflächig aufgenommen und mit einer neuen Asphaltschicht versehen. Schadbereiche in der Fahrbahn werden erneuert. Darüber hinaus werden defekte Entwässerungseinrichtungen und Kanalleitungen im Bereich des Ausbaus saniert, so sehen es die Planungen vor.

Barrierefreie Bushaltestellen

Die Bushaltestellen am Jivitsweg werden laut Landkreis Osnabrück barrierefrei hergestellt. Der parallel zur Fahrbahn verlaufende Radweg wird zudem in einigen Teilbereichen saniert. Die Randbereiche der Straße werden mit Rasengittersteinen ausgebaut, um eine dauerhafte Befestigung des Seitenstreifens zu erreichen.

Anliegerverkehr soll möglich bleiben

Trotz der geplanten Sperrung wird der Anliegerverkehr so weit wie möglich aufrechterhalten. Die betroffenen Menschen würden gesondert informiert, verspricht die Kreisverwaltung.