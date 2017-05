Umspannwerk im Hackemoor Landesbehörde betrachtet Endpunkt Merzen als vorgegeben

Merzen. Die Amprion GmbH wird wohl spätestens im August die Unterlagen für den Bau einer Umspannanlage in Merzen einreichen.

Gemeinde, Samtgemeinde, Bürgerinitiativen und der Landkreis sind der Ansicht, die Umspannanlage gehöre mit ins Raumordnungsverfahren für die geplante 380-Kilovolt-Höchstspannungsleitung zwischen Cloppenburg und Merzen. Amprion dürfte jedoch die Umspannanlage nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) beantragen, ohne ein Raumordnungsverfahren vorzuschalten.

Behörde: Trassenverlauf und Umspannwerk getrennt betrachten

Das Amt für regionale Landesentwicklung (ArL) Weser-Ems sieht dazu auch keine Notwendigkeit, weil es Trasse und Anlage als zwei getrennt voneinander zu betrachtende Projekte bewertet und die Umspannanlage nach seiner Einschätzung „keine überörtliche Bedeutung“ habe. So dürfte Amprion ein „förmliches Verfahren mit Öffentlichkeitsbeteiligung“ beantragen, das vom Gewerbeaufsichtsamt Oldenburg vorgenommen wird.

Im Rathaus zu Besuch

Inwieweit die Sichtweise des ArL, das Anfang April noch einmal im Neuenkirchener Rathaus zu Besuch war und auch einen Ortstermin machte, richtig ist, möchten Merzens Bürgermeister Gregor Schröder und Neuenkirchens Samtgemeindebürgermeisterin Hildegard Schwertmann-Nicolay gerne rechtlich klären lassen.

ArL: Südlicher Endpunkt ist vorgegeben

In einem allen Merzener Ratsvertretern vorliegendem Schreiben stellt das ArL noch einmal klar fest, dass der südliche Endpunkt der geplanten 380-kV-Leitung Conneforde–Cloppenburg Ost–Merzen durch den Bund vorgeben ist und allenfalls kleinräumig konkretisiert werden kann: „Auch wenn der vorgesehene Standort an der Grenze von zwei Mitgliedsgemeinden der Samtgemeinde Neuenkirchen liegt und die erforderlichen Änderungen der vorhandenen Leitungen auf dem Gebiet von zwei Mitgliedsgemeinden erforderlich werden, ist keine überörtliche Bedeutung im Sinne der Raumordnung gegeben.“

Amprion stellt Pläne am 19. Juni noch einmal vor

Amprion stellt die überarbeiteten Pläne am 19. Juni noch einmal in Neuenkirchen der Öffentlichkeit näher vor. Die Bürgerinitiative „Hackemoor unter Strom“ wird dort gewiss noch einmal Kritik an den Planungen äußern, parallel sich aber weiter rechtlich beraten lassen und möglicherweise den Klageweg beschreiten.