Kita-Finanzierung Voltlager Rat weist auf finanzielle Schieflage hin

Voltlage. Die geplanten Umbauarbeiten in der Kindertagesstätte St. Katharina, der Zustand der Gemeindestraßen sowie die Fortschreibung des Landschaftsrahmenplans standen im Mittelpunkt der jüngsten Ratssitzung der Gemeinde Voltlage.

Wenn am 1. August das neue, altersübergreifende Gruppenangebot in der Kindertagesstätte St. Katharina startet, braucht die Einrichtung bis dahin unter anderem niedrigere Toiletten für die Jüngsten sowie auch mehr Platz zum Windeln-Wechseln. Der Umbau des Sanitär- und Wickelbereichs ist, wie das Kreisblatt bereits berichtete, durchgeplant, die Kostenvoranschläge liegen vor. Als Träger, erläuterte Bürgermeister Norbert Trame, werde die Kirchengemeinde die Arbeiten in Auftrag geben, die Gemeinde Voltlage stelle die Mittel – voraussichtlich rund 15000 Euro – im Rahmen des Defizitausgleichs zur Verfügung.

Gemeindekasse langfristig belastet

Dass die Erweiterung der Kita, allein was die Personalkosten betreffe, auch langfristig die Gemeindekasse belasten wird, nahm Trame zum Anlass, auf die sich immer drastischer auswirkende Schieflage zwischen gesetzlichen Forderungen und deren Realisierung vor Ort hinzuweisen: „Da stimmt etwas nicht im Finanzgefüge von Bund, Ländern und Kommunen“, kritisierte Trame. „Was nützen uns die tollsten Gesetze, wenn uns die Mittel fehlen, sie umzusetzen?“ Die jüngst beschlossene Erhöhung der Gemeindesteuern „wird uns aber wohl über die nächsten zwei Jahre retten“, erklärte der Bürgermeister.

Straßen haben stark gelitten

Bauausschussvorsitzender Josef Egbert berichtete den Ratsmitgliedern, dass die Gemeindestraßen im vergangenen Winter besonders stark gelitten und weitere Risse bekommen hätten. Zur Ausbesserung kleinerer Schwachstellen sei jetzt der Reparaturzug des Bauhofs unterwegs, die Aufträge zur Beseitigung größerer Schäden würden über die Samtgemeinde oder den Kreis ausgeschrieben.

Wie entwickelt sich Voltlage weiter?

Über die Fortschreibung des Landschaftsrahmenplanes informierte Reinhold Ricke, Bauamtsleiter der Samtgemeinde. „Das Thema wird uns in den nächsten Jahren immer wieder beschäftigen“, kündigte Ricke an. Inhaltlich würden die Bereiche Boden, Luft, Wasser und Klima in den Blick genommen. Letztlich gehe es um die Frage, wie sich die Gemeinde künftig entwickeln wolle – und könne: Wo sollen und dürfen neue Wohn- oder Gewerbegebiete entstehen? Im Rahmen der Fortschreibung plane der Landkreis Informationsabende für die Bürger, sagte Ricke.