Landkreis drückt aufs Tempo Gas geben für schnelles Internet in Neuenkirchen

Unterwegs für schnelles Internet: Mit einem Spezialfahrzeug wird ein Planungsbüro zur Vorbereitung des Breitbandausbaus die Oberflächen von Straßen und Gehwegen im Landkreis Osnabrück dokumentieren. Beim Startschuss dabei waren Nico Weingärtner und Eugen Malinotschka (von links) vom Planungsbüro Seim & Partner, Neuenkirchens Rathaus-Chefin Hildegard Schwertmann-Nicolay, der Erste Kreisrat Stefan Muhle und Dirk Holtgrewe von der Telkos. Foto: Landkreis Osnabrück/Silke Scheffler

pm Neuenkirchen/Osnabrück. Der Landkreis drückt beim schnellen Internet in der Fläche aufs Tempo: „Eine sehr gute Breitbandversorgung im Osnabrücker Land, und das so bald als möglich für alle“, so lautet das Ziel, das der Erste Kreisrat Stefan Muhle für den Landkreis Osnabrück vor Ort in Neuenkirchen skizzierte.