Neues Testzentrum in Neuenkirchen öffnet am 30. Dezember

Ab dem 30. Dezember kann man sich in Neuenkirchen täglich kostenlos auf Corona testen lassen. (Symbolfoto)

dpa/Sebastian Kahnert

Neuenkirchen. Am 30. Dezember 2021 wird auf dem Parkplatz des Combi-Marktes in Neuenkirchen ein weiteres Testzentrum eröffnet. Auch an Silvester und Neujahr können sich Bürger dort kostenlos auf Corona testen lassen.

Wie die Samtgemeinde Neuenkirchen mitteilt, ist das Testzentrum auf dem Combi-Parkplatz an der Bramscher Straße 5 ab Donnerstag, 30. Dezember, zu folgenden Zeiten geöffnet: montags bis freitags von 7.30 bis 11.30 Uhr und von 15 bis 18