Für fünf Gruppen ist die neue Kindertagesstätte St. Hildegard in Merzen ausgelegt. Im Sommer 2022 sollen die ersten Kinder den Neubau beziehen.

Herbert Kempe

Merzen. Gut zwei Monate nach dem Richtfest hat der Neubau der Kindertagesstätte St. Hildegard in Merzen weitere Fortschritte gemacht. In den nächsten Tagen werden die letzten Aufträge vergeben.

Das Dach des Neubaus auf dem Gelände an der Overbergstraße ist inzwischen komplett eingedeckt, die Fenster sind einsetzt und die Arbeiten an der Klinkerfassade so gut wie abgeschlossen – in den kommenden Wochen und Monaten werden