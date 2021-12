Auch an Weihnachten nimmt Ulf Dieckmann die Kamera zur Hand, damit die Gottesdienste aus der St.-Laurentius-Kirche Neuenkirchen im Internet zu sehen sind.

Christian Geers

Neuenkirchen. Auch an Weihnachten ist die Zahl der Sitzplätze in den Kirchen wegen der Corona-Pandemie begrenzt. Viele Gemeinden im Altkreis Bersenbrück übertragen Feiertagsgottesdienste via Livestream im Internet – auch die St.-Laurentius-Gemeinde Neuenkirchen.

Beleuchtung und Tonanlage in der St.-Laurentius-Kirche sind schon etwas Besonderes: Sie lassen sich bequem per Tablet-PC steuern. Es braucht auch nur einen Wisch mit dem Finger über den Bildschirm, um die Glocken im Turm erklingen zu lassen