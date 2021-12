In Merzen ereignete sich auf einer Kreuzung im Ortsteil Engelern ein Verkehrsunfall. Der Unfallverursacher machte sich aus dem Staub (Symbolfoto).

Jörn Martens

Merzen/Fürstenau. Ein unbekannter Autofahrer hat auf einer Kreuzung im Merzener Ortsteil Engelern einen Unfall verursacht, ein anderes Auto beschädigt und danach die Flucht ergriffen. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls.

Das war passiert: Ein 71-jähriger Autofahrer war am Montag gegen 17.30 Uhr auf dem Fürstenauer Damm in Richtung der sogenannten "Handweiser-Kreuzung" unterwegs. An einer dortigen Verkehrsinsel in der Mitte der Fahrbahn habe der Merzener ang