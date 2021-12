Nach den Weihnachtsfeiertagen startet der Merzener Hausarzt Martin Jürgens eine offene Impfaktion (Symbolfoto).

dpa/Jens Büttner

Merzen. In Merzen bietet die Hausarztpraxis Jürgens nach Weihnachten und in der ersten Woche des neuen Jahres Impftermine für jedermann an. Der Mediziner will mithelfen, die Bevölkerung so gut wie möglich gegen das Coronavirus zu schützen.

Nach der Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko), die sich wegen der Omikron-Variante des Coronavirus für eine Auffrischungsimpfung bereits nach mindestens drei statt nach sechs Monaten ausgesprochen hat, hat Hausarzt Martin Jü