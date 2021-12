Autohaus und Taxi Kormann in Merzen haben neue Besitzer

Zur Übergabe überreichten Dimitri Scharkov (links) und Cigergun Deger (rechts) dem bisherigen Inhaber Walter Kormann (Mitte) als Dankeschön einen Blumenstrauß.

Jana Seibel

Merzen. Das Autohaus Kormann in Merzen hat einen neuen Besitzer – und einen neuen Namen bekommen. Wer führt nun Kfz-Werkstatt, Tankstelle und Taxiunternehmen?

Mehr als 45 Jahre hat Walter Kormann das Autohaus samt Werkstatt, Tankstelle und Taxiunternehmen an der Hauptstraße in der Merzener Ortsmitte betrieben. Nun hat der Kfz-Meister die Geschäfte an zwei Jungunternehmer weitergegeben: Cigergun D