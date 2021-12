Mächtig ins Zeug legten sich die Kinder des Familienzentrums St. Laurentius in Neuenkirchen bei der Spendenaktion für die Flutopfer.

Familienzentrum

Neuenkirchen. Im Oktober organisierten Kinder und Erzieherinnen des Familienzentrum St. Laurentius in Neuenkirchen eine Spendenaktion für die Opfer der Flutkatastrophe im Juli.

"Nachdem wir die schlimmen Bilder von der Flut in den Medien gesehen hatten, war für alle ziemlich schnell klar, dass auch wir helfen wollten", heißt es in einer Pressemitteilung des Familienzentrums.Und so überlegten sich die Erzieherinnen