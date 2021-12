Mehrere Corona-Fälle in Wohnanlage für psychisch Kranke in Merzen

Nach unklaren Schnelltest-Befunden bei einer Klientin einer Wohnanlage in Merzen, hat sich der Verdacht einer Corona-Infektion bestätigt. Nun sind mehrere Bewohner und Mitarbeiter infiziert. (Symbolfoto)

Moritz Frankenberg

Merzen. Mehrere Bewohner und Mitarbeiter einer Wohnanlage für Menschen mit psychischen Erkrankungen im Merzener Ortsteil Schlichthorst sind an Corona erkrankt. So reagiert die AWO als Träger der Einrichtung.

Wie der Bezirksverband Weser-Ems der Arbeiterwohlfahrt (AWO) am Dienstag mitteilte, habe es im Laufe der vergangenen Woche in der Wohnanlage Günter Storck in Schlichthorst mehrere Verdachtsfälle auf eine Corona-Infektion bestäti