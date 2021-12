276-mal sind bei einer Impfaktion in Merzen Vakzine gegen eine Corona-Infektion verabreicht worden (Symbolfoto).

dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Merzen. Die Impfaktionen im Landkreis Osnabrück nehmen spürbar an Fahrt auf: 276 Impfungen verabreichte das Impfteam am Montag in Merzen, mehr als 300 waren es am Dienstag in Alfhausen.

So schnell und ohne großen Aufwand lässt sich ein Rathaus für den Schutz der Gesundheit in ein kleines Impfzentrum umwandeln: Das Trauzimmer wird zum Ruheraum, das Arztgespräch findet im Büro des Bürgermeisters statt, während die Impfmannsc