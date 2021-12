Hubert Bischof neuer Pfarrer in Merzen, Neuenkirchen und Voltlage

Nach 14 Jahren als Pfarrer in der Grafschaft Bentheim wechselte Hubert Bischof an die Spitze der Pfarreiengemeinschaft Merzen-Neuenkirchen-Voltlage.

Christian Geers

Neuenkirchen. Hubert Bischof ist neuer Pfarrer der Pfarreiengemeinschaft Merzen-Neuenkirchen-Voltlage. Nach einmonatiger Vakanz trat der 58-Jährige die Nachfolge von Detlef Perk an.

Den ersten Applaus an seiner neuen Wirkungsstätte erhält Bischof gleich zu Beginn des Gottesdienstes in der St.-Laurentius-Kirche in Neuenkirchen, als Dechant Michael Franke die Ernennungsurkunde des Bischofs verliest. „Da ist er“