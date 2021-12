Hubert Bischof wird in Neuenkirchen als neuer Pfarrer eingeführt

Schon während des Lockdowns im Frühjahr 2020 hat die Gemeinde den Youtube-Kanal genutzt, um die Gottesdienste, damals mit Pastor Detlef Perk, in die Wohnzimmer der Menschen zu bringen. (Archivfoto)

Christian Geers

Neuenkirchen. Am Sonntag, 5. Dezember 2021, bekommt die Pfarreiengemeinschaft Merzen-Neuenkirchen-Voltlage einen neuen Pfarrer. Angesichts der Corona-Situation ist der Ablauf des Tages etwas verändert worden.

Der Einführungsgottesdienst für Pfarrer Hubert Bischof beginnt am zweiten Adventssonntag wie vorgesehen um 10.30 Uhr in der St.-Laurentius-Kirche in Neuenkirchen. Neben den reservierten Plätzen für geladene Gäste sind nach Angaben der Pfarr