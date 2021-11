Corona-Impfungen mit Anmeldung bei Landkreis-Aktion in Neuenkirchen

Wegen verringerter Impfstofflieferungen kann der Landkreis Osnabrück Booster-Impfungen nur für bestimmte Bevölkerungsgruppen anbieten (Symbolfoto).

dpa/Christian Charisius

Neuenkirchen. Einen Corona-Impftermin bietet der Landkreis Osnabrück am Dienstag, 30. November 2021, in Neuenkirchen an. Wer kann sich impfen lassen und wie bekommt man einen Termin?

Ein mobiles Impfteam des Landkreises wird zwischen 10 und 16 Uhr im Dorftreff beim Alten Haarmeyer zu Gast und dort sowohl Erst-, als auch Zweit- und Booster-Impfungen vorzunehmen, teilt die Behörde mit. Damit Warteschlangen vermieden