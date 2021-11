Die VR-Bank Osnabrücker Nordland plant mit einer Raiffeisenbank Ems-Vechte im emsländischen Klein Berßen eine enge Zusammenarbeit (Symbolfoto).

Björn Thienenkamp

Altkreis Bersenbrück. Die VR-Bank Osnabrücker Nordland und die Raiffeisenbank Ems-Vechte wollen in Zukunft enger zusammenarbeiten. Die angestrebte Kooperation ab 2022 soll am Ende in einer Fusion enden.

Für die Vorstände und Aufsichtsräte der beiden Genossenschaftsbanken steht nach einem ersten gemeinsamen Austausch fest, dass nicht nur die Chemie zwischen allen Beteiligten stimmt, sondern auch der eingeschlagene Weg der richtige ist.Für d