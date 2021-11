Bagger legt das Neuenkirchener Rathaus in Trümmer

In wenigen Tagen wird vom Rathaus der Samtgemeinde Neuenkirchen nur noch ein Trümmerhaufen übrig sein.

Herbert Kempe

Neuenkirchen. Das Rathaus der Samtgemeinde Neuenkirchen ist Geschichte – jedenfalls fast. Am Mittwochnachmittag hat eine Abbruchfirma damit begonnen, das Gebäude an der Alten Poststraße in Neuenkirchen dem Erdboden gleich zu machen.

In den frühen Nachmittagsstunden steuert der Bagger über den Vorplatz und nähert sich dem Klinkergebäude. Der Fahrer setzt den Greifer an und beginnt an der Dachkante zu knabbern. Binnen Sekunden reißt er das Vordach über dem Haupteingang n