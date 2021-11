Wer macht was im neuen Neuenkirchener Samtgemeinderat?

Das sind die beiden Männer an ihrer Seite: Samtgemeindebürgermeisterin Hildegard Schwertmann-Nicolay und ihre Stellvertreter Vitus Buntenkötter (links) und Hermann Dreising.

Christian Geers

Neuenkirchen. Der neu gewählte Rat der Samtgemeinde Neuenkirchen hat seine Arbeit aufgenommen. Zum Sitzungspräsidenten wählten die Mitglieder den Neuenkirchener Vitus Buntenkötter.

Die Ehre, die Bernhard Rolfes aus Merzen in der konstituierenden Sitzung am Montagabend im Dorftreff „Beim Alten Haarmeyer“ in Neuenkirchen zuteil kommt, währt nur wenige Minuten: Als ältestem Ratsmitglied – seit drei Jahrzehnten gehör