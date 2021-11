Die Ehrenmedaille für 30 Jahre engagierter Ratsarbeit erhielt Norbert Trame (Zweiter von links) von Benno Trütken (Mitte). Geehrt wurden ebenfalls Mechthild Wessel, Josef Egbert und Hermann Dreising (von links).

Josef Pohl

Voltlage. Nahezu rund um die Uhr hat sich Norbert Trame als Bürgermeister um die Anliegen der Gemeinde Voltlage gekümmert. Doch nach 30 Jahren im Gemeinderat ist nun Schluss – nicht nur für ihn.

Reden werden in der Sitzung eines Gemeindesrates oft gehalten. Doch in der ersten Sitzung des Voltlager Gemeinderates in der neuen Dorfküche waren am meisten Dankesworte zu hören. Und im Mittelpunkt stand dabei der scheidende Bürg