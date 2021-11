Schulleiterin Annette Krone in Voltlage geht in den Ruhestand

Annette Krone verabschiedete sich von ihren Schulkindern und Kollegen, denn die Rektorin der Overbergschule Voltlage geht in den Ruhestand.

Miriam Heidemann

Voltlage. Sechs Jahre lang war Annette Krone Rektorin der Overbergschule in Voltlage. Nun wurde die Schulleiterin in den Ruhestand verabschiedet. Ein bewegender letzter Arbeitstag in der Grundschule.

Die Verabschiedung beging die Rektorin der Overbergschule in kleinem Rahmen. Freunde, Kollegen sowie Wegbegleiter von Förderverein und Gemeinde entließen die scheidende Leiterin bei einer gemeinsamen Feierstunde in der Voltlager Dorfküche i